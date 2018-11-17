Altın fiyatlarında son durum: 17 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatı…

Seyir yönü değişen altın fiyatları ne durumda? Altın en önemli yatırım araçları arasında yerini koruyor. Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlarca merakla araştırılıyor. Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu, altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler neler? İşte merak edilenler…

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve yatırım yapmayı planlayanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki hararetli yükseliş durdu ve son haftalarda belirgin bir düşüş gözlendi. Gram altın haftayı 209 TL bandında kapattı. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI 17 KASIM

Çeyrek altın 17 Kasım tarihinde, 336,19 TL’den alınıp, 343,85 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 209,55 TL’den alınırken, 209,61 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.391,00 TL’den alınırken, 1.413,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 670,28 TL’den alınıyor ve 687,69 TL’den satılıyor.

EKONOMİDE HAFTANIN KAPANIŞ GÜNÜNDE NELER OLDU?

1) SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AZALDI

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 azaldı. 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

2) BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatları ve kurdaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyabilir. Önümüzdeki hafta en geç çarşamba günü benzinde 15 kuruş, motorinde de 15-20 kuruş arası indirim yapılması bekleniyor.

3) TL İLE SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN YENİ TEBLİĞ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğ değişikliğine göre, Türkiye’de yerleşiklerin gayrimenkul sözleşme bedelini dövize endeksli kararlaştıramayacaklarına ilişkin kısıtlama serbest bölgelerdeki gayrimenkul sözleşmeleri için kaldırıldı. Türkiye’deki serbest bölge olarak adlandırılan alanlarda genellikle sanayi kuruluşları yer alıyor.

4) ÖTV'DEN FERAGAT 8.3 MİLYAR TL

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, altıncı ayını geride bırakan akaryakıtta eşel mobil uygulamasıyla devletin 8,3 milyar lira ÖTV’den feragat ettiğini söyledi.

5) DOLAR NE KADAR OLDU?

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen girişler ve Trump yönetiminin Fethullah Gülen'i iade etmek için çalışma yaptığı haberleri ile dün akşam saatlerinde 5.30'lu seviyelere kadar gerileyen dolar/TL bugün 5.35 civarında yatay bir seyir izledi.

Bir süredir 5.50 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin iyimserlikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazançlarına paralel 5.40 seviyesinin altına gerilemişti.