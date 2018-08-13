Altın fiyatları bugün de durmuyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları da dövizle beraber yükselişini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları günün gündeminin ilk basamaklarında yer alıyor. Analistler ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söylüyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı gram altın fiyatı 250 liranın üzerinde seyrediyor. 13 Ağustos Pazartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın ilk gününde de hızla yükselmeye devam ediyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını merakla araştırırken, çeyrek ve gram altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Altının gramı 253.35 TL’den alınırken 255.52 TL’den satılıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, hafta genelinde yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek. İşte 13 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS

Altın fiyatlarındaki hızlı değişimler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 13 Ağustos altın fiyatları saat 8:30 itibariyle şu şekilde;

GRAM ALTIN FİYATI: 253.35 liradan alınırken, 255.52 TL liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Çeyrek altın ise 413.98 liradan alınırken 422.54 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın da 828.26'den alınırken 845.16 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1704.50 liradan alınıp 1721.71 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarının yükselişi durmuyor Dolar kurundaki artış ile birlikte altın fiyatları rekora doymuyor. Gram altın fiyatı 265 liraya dayandı.

KAPALIÇARŞI’ DAKİ KUYUMCULAR, LOKUMCUYA DÖNÜŞÜYOR

3 bin 600 dükkanın bulunduğu tarihi çarşıda son 2 yılda kapanan 41 kuyumcunun yerine lokumcu dükkanı açıldı. 3 bin 600 dükkanın bulunduğu tarihi Kapalıçarşı’da son yıllarda lokum satan işyerlerinde artış yaşanıyor. Son 2 yılda Kapalıçarşı’da 41 kuyumcu dükkanı kapanırken, hepsinin yerine lokumcu açıldığı öğrenildi.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, gelen turistlerin artık ucuz ürünü tercih ettiğini kaydederek, “El değiştiren 100’ün üzerinde işyerimiz var. Bugüne kadar Kapalıçarşı’da 3 bin 600 dükkanın içerisinde en çok el değiştiren kuyumcular oldu. Altının yükselmesi, doların yükselmesi ve kiraların dövizle ödenmesinden dolayı mülk sahiplerinin bazıları fedakarlık yaptı, bazıları yapmadı” dedi.

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KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

ABD’de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar endeksi ise 96,4 ile 5 Temmuz 2017’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Cuma günü ABD’de açıklanan enflasyon yüzde 2,9 ile beklentiyi karşılarken, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,4 ile 2008 Eylül'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Verinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,67 değer kaybetti.

Analistler, ABD’de bu hafta açıklanacak veriler arasında, çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşına ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. Avrupa tarafında, avrodaki değer kaybına karşın cuma günü borsalarda sert düşüşlerin etkili olduğu görüldü. Avro/dolar paritesi, Temmuz 2017’den bu yana ilk kez 1,14’ün altına gerilerken, Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,99, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,97 değer kaybetti. Asya piyasaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,31 düşüş kaydetti. Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,31 değer kaybıyla 94.940 puandan tamamladı. Geçen hafta 6,4138’den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,65 seviyesinde dengelendi. Döviz kurlarındaki yükselişler sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) hamleler geldi. Dün akşam BDDK, yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyeceği kararını aldı. TCMB de bu sabah zorunlu karşılıklarda indirime giderken, aynı zamanda birçok likidite tedbiri aldığını duyurdu. Analistler, BDDK ve TCMB’nin adımlarının Türk lirasına spekülatif atakları sınırlamayı ve bankaların likidite sorunu yaşamamasını sağlayacağını belirterek, alınan kararların Türk lirası üzerindeki satış baskısını azaltacağını dile getirdi. Bu hafta yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi endeksleri ile Avrupa’da büyüme ve enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analister, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 ve 98.700 seviyelerinin direnç, 93.600 ve 92.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.