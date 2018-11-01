Altın fiyatlarında son durum | Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (1 Kasım Perşembe)

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, başta Avrupa ve Asya olmak üzere Borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi. Memiş, küresel piyasaların 4 Kasım’da başlayacak İran ambargosu, 6 Kasım’daki ABD ara seçimleri ve 8 Kasım’daki ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.212 doların destek, 1.230 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 218,6379 TL Satış 218,8772 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 350,4500 TL Satış 358,9500 TL
YARIM ALTIN
Alış 699,3500 TL Satış 717,9000 TL
TAM ALTIN
Alış 1.399,6300 TL Satış 1.429,1800 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış1.456,0000 TL Satış 1.478,0000 TL
ONS
Alış 1.232,31 TL Satış 1.232,50 TL
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.