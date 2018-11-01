Altın fiyatlarında son durum | Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? (1 Kasım Perşembe)

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamış 219 lirayı görmüştü, akşam saatlerinden düşüşe geçti ve 218,8772 liradan satılıyor. Yatırım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Güvenli bir yatırım aracı olan altın ülkemizde yastık altı olarak nitelendiriliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, başta Avrupa ve Asya olmak üzere Borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi. Memiş, küresel piyasaların 4 Kasım’da başlayacak İran ambargosu, 6 Kasım’daki ABD ara seçimleri ve 8 Kasım’daki ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.212 doların destek, 1.230 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 218,6379 TL Satış 218,8772 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 350,4500 TL Satış 358,9500 TL YARIM ALTIN Alış 699,3500 TL Satış 717,9000 TL TAM ALTIN Alış 1.399,6300 TL Satış 1.429,1800 TL CUMHURİYET ALTINI Alış1.456,0000 TL Satış 1.478,0000 TL ONS Alış 1.232,31 TL Satış 1.232,50 TL

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.