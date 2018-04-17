Altın fiyatlarında son durum! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (17.04.2018)

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Gram altın geçtiğimiz günlerde en yüksek seviyeyi görmüş ve bu durum yatırımcıları memnun etmişti. Bu durum altın almak isteyenlerin alım gücünü düşürdü. Peki uzmanlar ne diyor? Şuan altın almak için doğru bir zaman mı? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte İstanbul Kapalıçarşı'dan 17 Nisan güncel atın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların nedeni son günlerde dünya siyasetinde yaşanan kritik gelişmeler… Uzmanlar şuan ki kritik dönemde altın almanın doğru olmadığını çünkü fiyatlardaki dalgalanmanın devam edebileceğini belirtiyor. Vatandaşlar bu nedenle sık sık internet üzerinden altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip ediyor. Bugün altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte 17 Nisan altın fiyatları…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada dolar 4,0920 liradan, euro ise 5,0690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 4,09 liradan alınan dolar 4,0920 liradan, 5,0670 liradan alınan euro ise 5,0690 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,1050 liradan, euro ise 5,0860 liradan satılmıştı. (İHA)