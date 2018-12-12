Altın fiyatlarında son durum: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Son günlerde altın fiyatlarının yukarı yönlü bir seyir izlemesi nedeniyle vatandaşlar yatırımlarını artırmak istiyor. Güvenli bir yatırım aracı olan altının fiyatı dünyada meydana gelen gelişmelerden etkileniyor. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 12 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında güncel durum araştırılıyor… Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan işlem gördü. ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarının toparlanmasının ons altını baskıladığını kaydetti. Memiş, dün 1.250 doları test eden altının ons fiyatının ticaret savaşı endişelerinin azalmasının ardından gerilediğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.238 doların destek, 1.250 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Yurt içi piyasalarda dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatına olumlu yansıdığını ifade eden Memiş, “Gram altın fiyatının 217 lirayı yukarı yönlü kırmadıkça yükselişlerin devam edeceğini söyleyemeyiz. Altının gram fiyatı 207-217 lira bandına yerleşmiş durumda.” dedi. AA

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