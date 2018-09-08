Altın fiyatlarında son durum | Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Düğün mevsimi nedeniyle altın almak isteyenler ise yüksek fiyatlar nedeniyle bu kararından vazgeçebiliyor. Güncel altın fiyatlarını sık sık takip edersiniz zaman zaman yaşanan düşüşlerden faydalanabilirsiniz. İşte serbest piyasadan güncel altın fiyatları…
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
392,9300 TLden alınıyor, 402,3600 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
783,4100 TL’den alınıyor, 804,7300 TL’den satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
1.571,7200 TL’den alınıyor, 1.604,5300 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1.620,0000 TL’den alınıyor, 1.640,0000 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
246,2783 TL’den alınıyor, 246,7606 TL’den satılıyor.