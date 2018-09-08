Altın fiyatlarında son durum | Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişini son günlerde dalgalı seyre bıraktı. Altın fiyatlarının bir düşüp bir yükselmesi nedeniyle altın almak isteyenler ve yatırımcılar sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 8 Eylül Cumartesi güncel altın fiyatları...