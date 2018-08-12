Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında güncel durum… Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları bu hafta rekora doymadı. Dolar fiyatları ile birlikte artış üstüne artış yaşayan altın fiyatlarında gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu merak ediliyor. Bugün çeyrek altın ise 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satılıyor. Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken,altın ve döviz kazandırdı. Haberimizden 12 Ağustos 2018 Pazar günü anlık altın fiyatlarını takip edebilirsiniz...

Altın fiyatları bugün de hızla yükselmeye ve rekorlar kırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 238 bin liraya yükseldi. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira İşte 12 Ağustos 2018 Pazar günü Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları…

12 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI: 249,63 liradan alınırken, 249,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Çeyrek altın ise 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın da 783,86'den alınırken 807,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.670 liradan alınıp 1.690 liradan satılıyor.

İLGİLİ HABER Dolar kuru ve eurodaki son durum: Dolar kaç TL oldu? 1 euro kaç TL?

ALTININ KİLOGRAMI 238 BİN LİRAYI GEÇTİ

Altın piyasasında, en düşük 229 bin, en yüksek ise 238 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 13,88 yükselişle 238 bin liradan tamamladı. KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 808 bin 56,17 lira, işlem miktarı ise 371 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 78 milyon 808 bin 56,17 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 209.000,00 1.214,00

En Düşük 229.000,00 1.208,00

En Yüksek 238.000,00 1.210,50

Kapanış 238.000,00 1.210,00

Ağırlıklı Ortalama 230.654,84 1.208,46

Toplam İşlem Hacmi (TL) 78.808.056,17

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 371,08

Toplam İşlem Adedi 15

AA'DAN YATIRIM ANALİZİ

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,70'lik kayıpla kapattı. Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken,altın ve döviz kazandırdı.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.