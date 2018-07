Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarının ne kadar olduğu oluyor… Özellikle küçük yatırımcının an be an takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altının gramının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 190,39 lira, satış fiyatı ise 190,51 lira olarak belirlendi. İşte güncel altın fiyatları...

Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda durmaksızın yükselen altın fiyatları bu sıralar yatay bir seyirde, büyük çıkış ve düşüşler olmadan devam ediyor. atırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunu soruyor. İşte merak edilenler… GRAM ALTIN NE KADAR? 190,39 liradan alınırken, 190,51 liradan satılıyor ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? Çeyrek altın ise 305,11 liradan alınırken 312,07 liradan satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Yarım altın da 608,30'den alınırken 624,14 liradan satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını ise 1.263,00 liradan alınıp 1.277,00 liradan satılıyor. ALTIN HAFTANIN SON GÜNÜNÜ NASIL KAPATTI? Altın piyasasında, en düşük 190 bin 600, en yüksek ise 191 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 yükselişle 190 bin 800 liradan tamamladı. KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 131 milyon 599 bin 385,19 lira, işlem miktarı ise 694 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 134 milyon 246 bin 814,05 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz, Troy Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı. ÇEYREK GRAM ALTIN BİLE SATIŞTA Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşların altın tercihleri değişmeye başladı. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların yeni gözdesi fiyatı 45 lira olan ‘0.25 çeyrek gram altın' ile fiyatı 95 lira olan ‘0.5 yarım gram altın' oldu. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki artışının devam ettiğini söyledi.