Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 237,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle dün negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 241,9 liradan tamamladı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,12 primle 237,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 388 lira, Cumhuriyet altını da 1.595 liradan satılıyor. Yarım altın fiyatı 776,88 lira.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 1.205,25 dolardan işlem görüyor.

‘OVP’YE OLUMLU TEPKİ ALTINI DÜŞÜREBİLİR’

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün yurt içi piyasaların Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Orta Vadeli Program’a (OVP) odaklandığını vurguladı. Piyasaların OVP'ye olumlu tepki vermesi durumunda döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşlerin devam edeceğini belirten Memiş, “Gram altında düşüşlerde 238 lirayı destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Olası yükselişlerde altının gram fiyatı 250 lira seviyesine kadar çıkabilir.” ifadelerini kullandı. Memiş, dün dolar varlıklarının gerilemesiyle altının ons fiyatının toparladığını ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.200 doların destek, 1.210 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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