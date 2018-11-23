Altın fiyatlarında son durum… Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareket hangi yönde?

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları...

Yatırımlarını altın üzerine planlayanların merakla araştırdıkları altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Son bir haftada düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 209,46 TL alış, 209,50 TL satış olarak görülüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 23 KASIM

Çeyrek altın 23 Kasım tarihinde, 334,35 TL’den alınıp, 341,97 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 209,41 TL’den alınırken 209,49 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.386,00 TL’den alınırken, 1.407,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 666,61 TL’den alınıyor ve 683,93 TL’den satılıyor.

EKONOMİDE GÜNCEL GELİŞMELER

1) BANKALARA OLAN BORÇLARA DÜZENLEME

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin bazı maddeleri iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2) KREDİLİ SATIŞLAR DÜŞTÜ

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 oranında artarak 146.536 oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79,1 oranında azalış göstererek 8.065 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %134,4 artarak 6.276 oldu.

3) MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Cuma günü motorinin litre fiyatına 18 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin 9 kuruşu pompaya yansıtılacak.

4) DOLAR NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile dün sert yükselen dolar/TL bugün ise artan küresel risk iştahıyla dünkü kayıplarının tamamını telafi etti.

Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL'nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden 5.30'lara doğru gerilerken, bankacılar global piyasaların ve iç siyasi gündemin takip edilmeye devam ettiğini söylediler.

Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyor. İlgili bant aşağı veya yukarı, kalıcı olarak henüz kırılmadı.