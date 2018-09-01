Altın fiyatlarında son durum ne? Dün hareketlenen çeyrek ve gram altın fiyatlarında güncel rakamlar…

Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar gibi sorular altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları bir süredir yükselişini sürdürüyor ancak son günlerde altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Dün öğlen saatlerinde bir miktar gerileyen altında bugün gram altın 252,95 liradan işlem görüyor...

Dolar ve Euro’daki artış altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bugünün en çok merak edilenleri arasında… 1.75 grama denk gelen çeyrek altın 403,32 liradan işlem görüyor…

1 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: Gram altın 252,96 liradan alınırken 253,06 liradan satılıyor. Çeyrek altın 403,32 liradan alınırken 412,99 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 804,13 liradan alınıp, 825,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.660,00 liradan alınıp 1.680,00 liradan satılıyor.

ALTINLARIN YARIDAN FAZLASI HÜKÜMETLERİN ELİNDE

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır. Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır. Çıkarılan yerler: Mersin, Antakya, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Bursa, İzmir ve çevresidir. Dünyada ise Yeni Gine'de çıkartılır.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.