Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları kaç lira oldu? Altın fiyatlarında yatay seyir…

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcı tarafından merakla araştırılırken, altın fiyatlarının geçtiğimiz aylardaki hızlı hareketi durmuş gibi görülüyor. 22 Kasım tarihinde gram altın 210 lira bandında işleme başladı. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki ateşli dönem geride kaldı ve bir süredir altın fiyatları yatay seyirde işlem görüyor. 22 Kasım tarihinde yani bugün, gram altın 209,93 TL’den alınırken, 210 TL’den satılıyor. Yatırım için tercih edilen altın türlerinden olan çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

22 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 21 Kasım tarihinde, 336,07 TL'den alınıp, 343,72 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 209,92 TL'den alınırken 209,98 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.391,00 TL'den alınırken, 1.412,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 670,03 TL'den alınıyor ve 687,45 TL'den satılıyor.

EKONOMİDE DÜN NELER OLDU?

1) BANKALARA OLAN BORÇLARA DÜZENLEME

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin bazı maddeleri iptal edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2) KREDİLİ SATIŞLAR DÜŞTÜ

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 oranında artarak 146.536 oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79,1 oranında azalış göstererek 8.065 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %134,4 artarak 6.276 oldu.

3) MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Cuma günü motorinin litre fiyatına 18 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin 9 kuruşu pompaya yansıtılacak.