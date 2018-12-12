Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 12 Aralık güncel altın fiyatları…

Serbest piyasada altın fiyatları belli oldu. Çeyrek altın 350 lirayı gördü. Altın fiyatları birçok kişi için önem taşıyor, altın kültürümüzde hem yatırım aracı hem de hediyeleşme amacıyla kullanılıyor. Altın fiyatlarında son durum altın yatırımcısı ve altın almayı planlayanlar tarafından merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum...

12 Aralık güncel altın fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında birkaç liralık bir değişim oldu. Yatırımlarını altın üzerine planlayanların merakla araştırdıkları altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altında son günlerde yine yükseliş hareketi gözleniyor. İşte değişkenlik gösteren altın fiyatlarında son durum…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 12 Aralık tarihinde, 344,60 TL’den alınıp, 352,65 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 214,27 TL’den alınırken 214,31 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.428,00 TL’den alınırken, 1.450,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 687,06 TL’den alınıyor ve 705,30 TL’den satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.