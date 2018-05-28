28 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ülkemizde en çok kullanılan yatırım aracı olan altında fiyatlar güne düşüşle başladı. Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarının ne kadar olduğu oluyor… Özellikle küçük yatırımcının an be an takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugüne 314,59 TL alış fiyatıyla 321,76 TL satış fiyatıyla başladı, işte Kapalıçarşı ve serbest piyasa 28 Mayıs tarihli altın fiyatları...

Altın en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Durmaksızın yükselen altın fiyatlarının son durumu yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne?

ALTIN FİYATLARIDNA SON DURUM! ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

28 Mayıs tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 196 lira bandında ilerliyor. 28 Mayıs Pazartesi günü gram altın 196,02 liradan alınırken 196,04 liradan satılıyor. Çeyrek altın 314,59 lira alınırken 321,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.304,00 liradan alınıp 1.318,00 liradan satılıyor.

Cuma günü dolar kurundaki dalgalı seyrin etkisiyle 196,5 – 201,1 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 196,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 193,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.291 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yurt içinde ise döviz kurlarının gerilediğini kaydetti.

Bugün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, altının gram fiyatında 192 liranın destek, 197

liranın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.