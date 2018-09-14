Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları düşüyor mu?

Altın fiyatları dün yaşanan gelişmelerle beraber düşüşe geçti. Merkez Bankası tarafından yayınlanan faiz kararı altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu, geçtiğimiz sabaha 248 lira dolaylarında başlayan altının gram fiyatı 235 liraya kadar çekildi. Bu sabah ise gram altın fiyatı 237 lira bandında seyrediyor. Yatırımcısı tarafından merak edilen 14 Eylül güncel altın fiyatları haberimizde.

Altın fiyatlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son birkaç aydır yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdüren altın fiyatları zaman zaman düşüşler de yaşıyor. Altın fiyatları faiz kararıyla beraber aşağı doğru hareketlenmeye başladı. Altının gram fiyatı alış olarak 237,48 lira, satış olarak 237,57 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Altının gram fiyatı dünkü gelişmelerin ardından alış olarak 237,48 lira, satış olarak 237,57 lira dolaylarında seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın 383,30 liradan alınırken 392,52 liradan satılıyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır.



YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatları 14 Eylül sabahına 764,20 TL alış, 785,04 satış rakamıyla başladı. Yarım altın 22 ayar olup 3,608 gram gelmektedir. Cumhuriyet altınlarından olan yarım altın “1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” gereği, ağırlıkta, ayarda ve kalitede güveni ve standardı sağlamak üzere sadece Darphane tarafından üretilir. Bugün yarım altının fiyatı 780 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet Altını veya çeşitleri olması itibarıyla Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye'ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır. Cumhuriyet altını fiyatı bugün 1.600 lira.