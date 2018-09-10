Altın fiyatlarındaki hareket ne durumda? İşte çeyrek ve gram altında güncel veriler…

Altın en önemli yatırım araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Altın fiyatları güncel gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların internette en çok araştırdığı konulardan biri güncel altın fiyatları. İşte 10 Eylül tarihli güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan hareket altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları son durum bilgilerine göre gram altın 10 Eylül sabah saatlerinde 246 lira bandında işlem görüyor.

10 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,91 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 405,41 lira

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,52 lira oldu

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.635,00 liradan alınırken 1.655,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.