Çeyrek ve gram altın fiyatlarında hareket ne durumda? İşte 10 Eylül güncel altın fiyatları…

Altın en önemli yatırım araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Döviz kurlarında yaşanan hareket altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları son durum bilgilerine göre gram altın 10 Eylül sabah saatlerinde 247 lira bandında işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların internette en çok araştırdığı konulardan biri güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları güncel gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Kültürümüzün önemli yatırım araçlarından olan altın son 6 ayda en hareketli dönemlerinden birini geçiriyor. Her gün en çok takip edilen konuların başında altın fiyatları geliyor. Vatandaşlar hediye almak için veya yatırım yapmak için altını tercih ediyor. Dolayısı ile fiyatlar da merak konusu. Peki 10 Eylül’de gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

10 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,91 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 405,41 lira

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 247,52 lira oldu

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.635,00 liradan alınırken 1.655,00 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 248,8 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 azalışla 246,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 248,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını da 1.666 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.193,6 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem göreceğini tahmin ederek, “Gram altında yeni pozisyon almak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını bekleyeceğiz. Altının gram fiyatında bu hafta 227 lirayı destek, 257 lirayı ise direnç konumunda olacak.” değerlendirmesinde bulundu. Memiş, bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme, yurt dışında ise İngiltere’de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.