Altın fiyatlarındaki son durum | 6 Nisan güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Vatandaş için ekonomi konusunda en çok merak edilenlerin başında altın geliyor. Düğün mevsiminin gelmesi ve gündemde yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle altın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 6 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 172,70 lira oldu. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? sorularının yanıtını ve İstanbul Kapalıçarşı’daki son durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 172,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,70 liradan, bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 155 liradan, 157 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161 liradan, bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 131 liradan, 555 liradan alınan Yarım Ziynet 565 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı. (İHA)

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.