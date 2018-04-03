Altın fiyatlarındaki son durum nasıl? İşte 3 Nisan 2018 tarihli çeyrek ve gram altında fiyatları…

Geçtiğimiz günlerde hızlı şekilde yükselen altın yerini kısa süreli düşüşe bıraksa da altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Çeyrek ve gram altın küçük yatırımcı tarafından en çok tercih edilen altın türleri oluyor ve fiyatları merakla araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın 3 Nisan tarihinde ne kadar oldu? Çeyrek altın güne 272,36 TL alış fiyatıyla 278,52 satış fiyatıyla başladı, işte detaylar...

Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmayı planlayanlar, altın fiyatları konusunda birçok detayı merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş yerini ufak düşüşlere bıraksa da altın fiyatları yüksek seyrine devam ediyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 171 lira bandında ilerliyor. 3 Nisan Salı günü gram altın 171,14 liradan alınırken 171,30 liradan satılıyor. Çeyrek altın 272,36 lira alınırken 278,52 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.122 liradan alınıp 1.134 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.