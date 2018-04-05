Altın fiyatlarındaki son durum ne? 5 Nisan çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları son günlerde dalgalı seyrini sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcılar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor: Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 5 Nisan güncel altın fiyatları....

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 172,30 lira oldu. İşte İstanbul Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları…

5 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 172,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,30 liradan, bin 134 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 153 liradan, 157 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161 liradan, bin 108 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 130 liradan, 555 liradan alınan Yarım Ziynet 565 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı. (İHA)

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ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.