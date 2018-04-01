Altın fiyatlarındaki yükseliş ne durumda? İşte çeyrek ve gram altında 1 Nisan 2018 fiyatları…

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş geçtiğimiz günlerde yerini kısa süreli düşüşe bıraksa da altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Çeyrek ve gram altın küçük yatırımcı tarafından en çok tercih edilen altın türleri oluyor ve fiyatları merakla araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın 1 Nisan tarihinde ne kadar oldu? Çeyrek altın güne 269,66 TL alış fiyatıyla 275,76 satış fiyatıyla başladı, işte detaylar...

Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmayı planlayanlar, altın fiyatları konusunda birçok detayı merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş yerini ufak düşüşlere bıraksa da altın fiyatları yüksek seyrine devam ediyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 168 lira bandında ilerliyor. 25 Mart Pazar günü gram altın 168,49 liradan alınırken 168,60 liradan satılıyor. Çeyrek altın 269,66 lira alınırken 275,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.120,00 liradan alınıp 1.130,00 liradan satılıyor.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.