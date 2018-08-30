Altın fiyatlarındaki yükseliş ne durumda? İşte yatırımcıyı meraklandıran çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları haftalardır yükseldikten sonra bir süre yatay bir seyir izlemişti ancak dün sabah saatlerinden itibaren tekrar yükselişe geçti. Özellikle küçük yatırımcının anbean takip ettiği çeyrek ve gram altında son durum merak ediliyor. Gram altın 250 liranın üzerinde seyrediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları dün itibariyle yükselişe geçti ve çeyrek altının satış fiyatı 406 lirayı aştı. Altının gramının satış fiyatı ise 250 liranın üzerinde seyrediyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde….

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: Gram altın 250,37 liradan alınırken 250,44 liradan satılıyor. Çeyrek altın 396,63 liradan alınırken 406,15 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 790,79 liradan alınıp, 812,31 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.610,00 liradan alınıp 1.630,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardı.

BİNLERCE YILDIR DEĞERİ KAYBOLMAYAN ALTININ TARİHİ

Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında MÖ 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.

Peru’da MÖ 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.

Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.

MÖ 550 yıllarında Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah dönemine girmiştir.

İskit ve Sarmatların (MÖ 1000) millî kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan koleksiyonunda teşhir edilmektedir.

Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.

Çıkarılan yerler: Mersin, Antakya, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Bursa, İzmir ve çevresidir. Dünyada ise Yeni Gine’de çıkartılır.