Altın ne kadar oldu? İşte son gelişmeler sonrası altın fiyatları…

Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş geçtiğimiz günlerde yerini kısa süreli yatay seyre bıraksa da altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Çeyrek ve gram altın küçük yatırımcı tarafından en çok tercih edilen altın türleri oluyor. Çeyrek altın bugüne 283,08 TL alış fiyatıyla 289,48 satış fiyatıyla başladı, işte detaylar...

Gündemdeki tüm gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak konusu. Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmayı planlayanlar, altın fiyatları konusunda birçok detayı merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş yerini ufak düşüşlere bıraksa da altın fiyatları yüksek seyrine devam ediyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 177 lira bandında ilerliyor. 14 Nisan Cumartesi günü gram altın 177,13 liradan alınırken 177,25 liradan satılıyor. Çeyrek altın 283,08 lira alınırken 282,52 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.170,00 liradan alınıp 1.182,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.