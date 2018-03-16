Altın rekora koşuyor! Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira? İşte güncel fiyatlar…

16 Mart Cuma altın fiyatları belli oldu. Altın rekora koşuyor! Bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve Gram altın kaç lira oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Altının gramı 166,22 liradan alınıyor ve 166,26 liradan satılıyor. İşte hızlı yükselişiyle yatırımcısının ilgisini çekmeyi başaran güncel altın fiyatları…

Altın adeta uçuşa geçerek 167 lirayı zorlamaya başladı. Bugün Cumhuriyet altını, gram altın ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? soruları altın piyasasının en çok sorulan soruları oldu. İşte altın yatırımcısını sevindiren çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

166,22 liradan alınırken, 166,26 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 265,18 liradan alınırken 271,11 liradan satılıyor. Yarım altın da 528,70'den alınırken 542,22 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1093,00 liradan alınıp 1105,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.