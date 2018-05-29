Ankara Anlaşması mağdurları endişe ile bekliyor

Ankara Anlaşması'ndan dolayı İngiltere'de süresiz oturuma başvurma hakkı donduruldu. Financial Times gazetesi mağdur Türklerin sayısının fazla olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere'de süresiz oturum almak için sürelerini dolduran Türkler geleceklerinden endişeli.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 1963 yılında İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de iş kurmaları ve belli bir miktar yıllık kurumlar vergisi ödemeleri kapsamında süresiz oturum alabiliyorlardı. Fakat son yapılan düzenleme ile İngiltere Türk vatandaşlarının bu haklarını kısıtlayıcı bazı düzenlemelere gitti.

Hükümet 16 Mart 2018 tarihinden itibaren süresiz oturum izni başvurusunu almayacağını açıkladı. İngiltere'de iş kuran pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bu durum olumsuz etkiliyor. Financial Times gazetesinin haberine göre İngiltere'de iletişim danışmanlığı şirketi kuran 28 yaşındaki Leni Candan (28) içinde bulunduğumuz mayıs ayında süresiz oturuma başvurma hakkı olmasına rağmen bu başvurusunu yapamayacak.

‘BURAYA OTURUM ALMAYA GELMİŞTİM’

Candan İngiltere hükümetinin kararından dolayı son derece üzgün olduğunu söylüyor ve şu ifadeleri kullanıyor: Sinirlerim bozuldu çünkü buraya iş kurmaya ve dört yılın sonunda oturum almaya gelmiştim.

Semira Dilgil isimi Türk ise Ashton Ross hukuk bürosu adına çalışıyor. Ross 500 Türk girişimcinin Ankara anlaşmasından doğan taleplerinin yer aldığı bir mektubu İngiltere İçişleri Bakanlığı'na göndermiş.

YILLIK 5 BİN POUND VERGİ ÖDEMEK ŞART

Dilgil, “Bu insanlar üzgün çünkü gerçekten girişimci olmak iş yapmak için İngiltere'ye gelmişlerdi” diyor. Ankara anlaşması kapsamında yıllık 5 bin poundluk kurumlar vergisi ödeyen girişimciler dört yılın sonunda İngiltere'de kalıcı oturum için başvurabiliyorlardı. Şu an bu koşulu yerine getiren ve 16 Mart 2018 tarihinden itibaren süresiz oturuma başvurmak isteyenler bu başvuruları yapamıyor.

2014-2017 tarihleri arasında 12 bin 470 Türk vatandaşı süresiz oturum için başvurmuştu.

ANKARA ANLAŞMASI NEDİR? Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi. Bu anlaşma uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere arasında imzalanan, Ankara Anlaşması çerçevesinde serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebiliyorlar. İngiltere'de kendi işini icra edeceğini yetkili makamlara beyan eden ve yeterli belgeleri sunan kişilere şimdiye kadar bir defada en fazla 3 yıl için olmak üzere 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yıl da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.

NEDEN DEĞİŞTİ?

İngiltere İçişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yeni talimatlara göre, bu durum değişiyor. Bakanlık, Ankara Anlaşması çerçevesinde ülkede bulunan iş insanlarının süresiz oturum izni başvurularını 16 Mart 2018 tarihinden itibaren artık kabul etmeyeceğini açıkladı.

Bakanlık bu süresiz oturum iznini durdurma kararını, Ankara Anlaşması ile ülkeye gelenlerin yakınlarının hangi koşullara tabi olacağı konusunda 2015 yılında açılan “Aydoğdu Davası”nın hükmüne dayandırıyor.

Aslında Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelenlerin bağımlı eşlerine de süresiz oturum izni verilmesi talebiyle açılan davada hakim, süresiz oturum izni için genel olarak geçerli 5 yılı doldurmuş olma koşulunun Ankara Anlaşması ile gelenlere 4 yıl olarak uygulanmasının bir çelişki oluşturduğuna dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, mahkeme kararının sonuçlarını değerlendirmeye aldıklarını, bu süreç içinde Ankara Anlaşması kapsamında ülkede kalanlardan yeni süresiz oturum izni başvurusu almayacaklarını söylüyor.