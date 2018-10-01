Ankara Valiliği’den ‘ekmek’ açıklaması

Ankara'da ekmeğe bu sabah gelen yüzde 25'lik zam yapıldı. Ankara valiliği zammın ardından bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında," Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı değerlendirildiğinde uzlaşma görüşmesi yapılacaktır." ifadeleri yer aldı

Ankara’da ekmeğe bu sabah gelen yüzde 25’lik zammın ardından valilik devreye girdi. 200 gram ekmeğin tarifesinin 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıkarılmasına itiraz eden Ankara Valiliği, bu akşam Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile masaya oturacak.

Ankara Valiliği’nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 25 Eylül 2018 tarihli karar ile 200 gram ekmeğin tarifesi, 1 lira 25 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Valiliğimizce yapılan incelemede, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı değerlendirildiğinden, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine istinaden, 1 Ekim 2018 günü saat 19.00'da, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır.

Yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 5362 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itiraz karara bağlanacaktır.