Ankara’da okullar yarın tatil! Ankara Valiliği açıkladı!

Ankaralı öğrenciler iki gündür okulların tatil edilmesini bekliyor. Başkent Ankara'da dün kar yağışı başlamış ardından etkisini yitirmişti. Sosyal medyada 'Okullar tatil edildi' başlıklık yalan haberler vatandaşları yanıltmıştı. Meteoroloji Ankara'yı bu gece başlayacak kar yağışına karşı uyardı. Merak edilen konu aynı: Ankara'da okullar yarın (Cuma) tatil edilecek mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? İşte ayrıntılar...

Ankara'da bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Yeni kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının yerde 10 cm ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kar yağışından dolayı görüş mesafesinde azalma sebebi ile meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL!

Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı, okullar tatil edildi.

“Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.”