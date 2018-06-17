Ankara’da stüdyo daire yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de imar yönetmeliğini yeniledi. Ankara’da artık stüdyo daire diye adlandırılan 1+0 dairelere izin verilmeyecek.

Her müstakil konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunacak. Oturma ve yemek kısmı gibi birleşik kullanma imkanı sağlayan mahaller 1 oda olarak kabul edilecek. Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1+0 dairelerin yasaklanmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi de imar yönetmeliğinde değişikliğe imza attı ve Ankara'da da ‘Stüdyo daire' olarak adlandırılan 1+0 daireler yasaklandı. Yeni yönetmeliğe göre her müstakil konutta en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunacak. 3 veya daha az odalı konutlarda banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlenebilecek. Oturma ve yemek kısmı gibi birleşik kullanma imkanı sağlayan yerler de 1 oda kabul edilebilecek.

Binalara yağış nedeniyle oluşabilecek taşkın riskine karşı da kot ayarı yapılacak, çevre düzenlemesi zorunlu olacak. Su taşkın riski bulunan alanlarda dere kotuna, 1.50 metre ilave edilecek. Tespit edilen kotun altına iskan yapılamayacak. Hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılmayacak. Katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden, bölge kat nizamı planlı alanlarda 2.40 metreden az olmayacak

Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör yapımı zorunlu tutulacak. Her konut için 0.50 metreküp su deposu ayrılacak. Yapı brüt inşaat alanı 500 metrekareden az olanlarda en az 2 metreküp, 500-1000 metrekare olanlarda ise en az 10 metreküp hacimli su deposu bulundurulması zorunlu olacak.

HER BAHÇEYE BEŞ YAŞINDA AĞAÇ

Binanın dışında kalan alanın her 15 metrekaresi için belediyece tespit edilecek cinste en az 5 yaşında bir ağaç dikilecek. Çevre düzenlemesi yapılmamış ve gerekli sayıda ağaç dikilmemiş binalara yapı kullanma izni verilmeyecek.