Ankara’da yoğun ekonomi trafiği

Özel sektör seçimden sonra Türkiye'nin yol haritasını merak ediyor. Bunun için son günlerde yerli ve yabancı yatırımcılar Merkez Bankası, bakanlar ve ekonomi yönetiminden isimlerle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Görüşmelerde siyasetin gündemde eskisi kadar yer almayacağı devlet yetkilileri tarafından anlatılırken Merkez Bankası gerektiğinde faiz artırabileceği mesajını veriyor.

Bazı yerli ve yabancı yatırımcılar seçim sonrası Ankara’da aralarında Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası, bazı bakan ve ekonomi yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirirken ekonomi yönetiminden verilen mesajlarda güven tesisi amacı ön plana çıkıyor.

Reuters’a bilgi veren görüşmelere katılan ekonomi yetkilileri seçimlerin hemen ardından geçen hafta yapılan görüşmelerde yatırımcılara “seçimsiz beş yıllık dönemde istikrar vurgusu” ve önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin bilgilendirme yapıldığını söylediler.

Kesin seçim sonuçlarının 5 Temmuz’da açıklanması ardından yemin törenlerinin gerçekleşmesi beklenirken yatırımcılar bu süreçte yeni kabinenin nasıl şekilleneceğine odaklanmış durumdalar.

SEÇİM SONRASI SÜREÇ İÇİN SORULAR GELİYOR

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “Yatırımcılardan en çok seçim sonrası nasıl bir süreç oluşacağı, ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, uygulanacak politikalar ve TBMM’deki yeni sürece ilişkin sorular geliyor” dedi.

Yatırımcıların yeni sisteme dair en çok merak ettikleri konular arasında TBMM’de AKP-MHP uyumu, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak bakanlıkların yapılarının nasıl oluşturulacağı, ekonomi yönetiminde hangi isimlerin yer alacağı geliyor.

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‘SİYASET GÜNDEMDE GERİ PLANDA KALACAK’

Görüşmelere katılan bir başka ekonomi yetkilisi ise “Yatırımcılara verilen mesajlarda siyasetin gündemde geri planda kalacağı beş yıllık bir süreye vurgu yapıldı. Önümüzdeki beş yıl süresince ekonomi politikalarına öncelik verileceği yapılacak reformlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı” dedi.

Edinilen bilgiye göre yetkililer toplantılarda TCMB’nin para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlediği bir politikaya, kapsayıcı büyüme patikasına, istihdama öncelik verecek politikalara, dezenflasyon sürecine, ithalata olan bağımlılık azaltılarak gerçekleştirilecek cari açı yapısal dönüşümüne, fiyat istikrarının önemine, maliye ve para politikalarının uyumuna tek haneli enflasyona ilişkin hedefler anlatıldı.

İKİ PROGRAM BELİRLENECEK

Yatırımcılara yapılan bilgilendirmede hükümetin göreve başlaması itibarıyla 2018 sonuna kadar ve beş yıllık olmak üzere, biri kısa diğeri orta/uzun vadeli hedefleri gösterecek iki program belirleneceği söylendi. Ayrıca bu süreçte makro çerçevenin yanı sıra yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımların da atılacağı belirtildi.

Öte yandan yetkililer sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamaların “hiç bir zaman uygulanmayacağına” yönelik kararlı mesajların da yatırımcılara iletildiği belirtildi. Toplantılara hatırlatan bir yetkili, “Piyasa dışı uygulamalara ilişkin söylentilerin kasten manipülasyon amaçlı üretildiği, bunlara inanılmaması gerektiği, bunların yayılmaması gerektiği, piyasa dışı herhangi bir uygulamanın görülemeyeceği mesajını yatırımcılara çok net ifade ettik” dedi.

Aynı yetkili, “Dalgalı döviz kuru ve kambiyo rejimlerinde değişiklik öngörülmediği ve bu konuların gündeme herhangi bir şartta dahi gelmeyeceği kararlılıkla ifade edildi. Enflasyon hedeflemesinin devam edeceği TCMB’nin bağımsızlığının asla bir soru işareti olamayacağı mesajı da verildi” dedi.

Yetkili, “En çok soru yeni kabine yapısına ilişkin geldi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı kararlarını uygulayacak bir yapı olacağı nedeniyle isimlerin tek başına öneminin azalacağı vurgulandı. Ancak bugüne kadar göreve gelenlerin yetkinliklerine dikkat çekildi” dedi.

TCMB: GEREKİRSE EK SIKILAŞTIRMA GÜNDEME GELEBİLİR

Yatırımcılar siyasilerin yanı sıra Merkez Bankası yetkilileriyle de görüşmeler yaptılar, enflasyon görünümü ve para politikası adımları hakkında bilgi aldılar. Görüşmelere katılan yatırımcılara Merkez Bankası yetkililer “fiyat istikrarı amacı doğrultusunda elindeki araçları kullanmaya devam edeceği, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği” yönünde mesajlar verdi.

TCMB’nin görüşmelerde yatırımcılara ilettiği söylemler TCMB’nin son Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde de aynı ifadelerle yer alıyordu.

Görüşmelerde yatırımcılara enflasyonun Temmuz ya da takip iki aydan birinde tepe noktasını görebileceği daha sonra düşüşe geçeceği mesajı da verildi.

REUTERS