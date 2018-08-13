Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Anlık, güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son gelişmeler yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Günün ve haftanın ilk altın fiyatları belli oldu. Analistler, bugün açıklanacak önemli bir veri olmadığını ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise yarından itibaren hareketlenecek veri takviminin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Dolar ve Euro'daki artış sonrası serbest piyasada gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? sorusu bugünün en çok merak edilenleri arasında... 1.75 grama denk gelen çeyrek altın 425.98 liradan işlem görüyor... Haberimizden anlık olarak altın fiyatlarındaki değişimi takip edebilirsiniz...

Altın fiyatları bugün ne durumda? Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 15,5 primle 249,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,5 değer kazancıyla 260 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını da 1.732 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.208,7 dolardan alıcı buluyor. İşte 13 Ağustos güncel altın fiyatları…

13 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın 258.7 liradan çeyrek altın ise 425.98 liradan işlem görüyor…

YARIM ALTIN: Yarım altın da 828.26’den alınırken 845.16 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.732 liradan işlem görüyor

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Analistler, bugün açıklanacak önemli bir veri olmadığını ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise yarından itibaren hareketlenecek veri takviminin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen hamlelerin Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısını hafifletebileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiğini söyledi. Yeni haftayla beraber altın fiyatlarında yükseliş gözlendi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rakamlar son bir aydır yükseliş ivmesinde devam ediyor. Ateşi bir türlü sönmeyen altın fiyatları yatırımcıları alım yapmak yerine satışa yöneldi. TCMB’den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi.

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YÜKSELEN ALTIN FİYATLARI İŞPORTACILARA YARADI

Kadınların en önemli aksesuarları arasında yer alan altın fiyatlarındaki aşırı yükselişi işportacılara yaradı. Serbest piyasada 22 ayar bileziğin gram fiyatı 200 TL'ye yaklaşınca bir çok kadın düğün ve bayramlarda daha şık görünmek için takı olarak sahte altın takmaya başladı. Hal böyle olunca işportacılarda ve bijuteri dükkanlarında sahte altın en çok rağbet gören ürünler arasında yerini aldı.

Aydın'da vatandaşlar sarraf dükkanına giremez olunca bazı esnaflar altın fiyatlarının yükselmesini fırsata çevirdi. Hindistan'dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen ve görünümü gerçek altına benzeyen bilezikler bijuteri dükkanlarında ve semt pazarlarındaki tezgahlarda satılmaya başlandı. Kadınların altını çok sevdiğini ve fiyatlar yükselince gerçeğini alamayanların sahtesini almaya başladığını belirten esnaflar altın görünümlü takıların ev işi yaparken takılmadığında uzun süre altın görünümünü koruduğunu belirten işportacılar “Kadınlar genellikle dışarı çıkarken bu takıları kullanıyor. Bulaşık yakarken ve temizlik işleri yaparken kullanılmamak kaydı ile süs için alınan sahte altınlar uzun süre dayanıyor. Ancak deterjan görürse 2-3 günde beyazlıyor” diye konuştular.

İşlemesi ve görüntüsüne göre tanesi 1 TL ile 10 TL arasında değişen sahte altınları sadece kadınların değil, folklor kıyafetli dikenlerin de satın aldığı belirtildi.

MERKEZ BANKASINDAN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINA İNDİRİM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB), yabancı para diğer yükümlülükler için 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildi. TCMB’den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi. Açıklamada, yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranlarının 400 baz puan indirildiği kaydedildi. Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanı sıra avro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir. Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır.”

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Açıklamada, belirtilen 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde, mevcut zorunlu karşılık oranları ve yeni zorunlu karşılık oranları şöyle:



Yabancı Para Diğer Yükümlülükler Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları (Yüzde)

Yeni Zorunlu Karşılık Oranları (Yüzde)

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli 24 20

2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli 19 15

3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli 14 10