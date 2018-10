Antalya’da bir garip olay! 27 yıl sonra gelen borç…

Antalya’da yaşayan 9 kardeşli Can ailesi, 1991 yılında vefat eden babalarının ölümünden 27 yıl sonra gelen ‘vergi borcu’ haberiyle neye uğradığını şaşırdı. 8 kardeş ve anneleri, babalarının adına ölümünden 3 yıl sonra İzmir’de bir fabrika açıldığını öğrenirken buna bağlı gelir vergisini ödemekle mükellef tutuldular. Borç gelmeyen tek kardeş ise, "Yakındır bana da gelmesi. Sürekli böyle kağıtların gelmesi bizi korkutuyor" dedi.

İlginç olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Çiftçilikle uğraşan 9 çocuk babası Mehmet Ali Can, 1991 yılında kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Bu süreçten sonra her şey 2017 yılına kadar normal bir şekilde ilerledi. İddiaya göre, vefat eden Mehmet Ali Can'ın eşi Behiye Can'a, 16 Ocak 2017 tarihinde ölen eşinin İzmir Karşıyaka'da bir tekstil fabrikası işlettiği ve gelir vergisi ödemesi gerektiği yazısı geldi. Vadesi geçmiş toplam 5 bin 350 TL'lik çıkartılan borç, 2018 yılında miras varisi olarak bir kardeş hariç tüm kardeşlere bölüştürüldü. Evlerine gelen zarflarda vergi borcu bildirimini gören Can kardeşler neye uğradığını şaşırdı. Babalarının Antalya'nın dışına dahi çıkmadığını ve söz konusu fabrikanın babalarının ölümünden 3 yıl sonra açıldığına dikkat çeken kardeşler, miras kalan borca anlam veremediklerini ve konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.

“DURMADAN GELİYOR”

Kardeşlerden Ergül Can, babalarının ölümünden sonra bir tekstil firmasının yine babalarının adına açılmasına anlam veremediklerini söyledi. Bununla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduklarının altını çizen Can, buna rağmen kendisine ve diğer kardeşlere vergi bildirimi geldiğini ifade etti. Ergül Can, “Babamızın ölüm tarihi savcılıkta belirlenmiş, öldüğü tarih belli. Benim babam kara cahil, çiftçiydi. Cahil bir insan oraya gidip nasıl fabrika açacak. Üstüne basa basa söylüyorum, baba 1991 yılında ölüyor. Firma 94 yılında açılıyor. Yok böyle bir düzen. İsyan etmemek elde değil. Antalya il sınırları dışına çıkmamış insandı benim babam. 9 kardeşiz ve durmadan vergi borcu geliyor. Bir yıldan beri sürekli alıyoruz bunu. Korkuyoruz. Bunun arkasından ne gelir bilmiyoruz. Bu borcu asla ödemeyeceğiz. Kişilerin bulunmasını ve artık bize tebligat gelmemesini istiyoruz. Gerekirse Adalet Bakanlığına kadar gideceğiz” diye konuştu.

“BANA GELMESİ DE YAKINDIR”

Kendisine henüz borç gelmeyen tek kardeş Özlem Can da, “Yakındır bana da gelmesi. Sürekli böyle kağıtların gelmesi bizi korkutuyor. Küçük miktarlar ama insan başka şeyler ya da daha büyük meblağlar çıkacak diye korkuyor. İsim benzerliği olsa çocuklara niye gelsin, bizleri nereden bilsinler? Yapanların bulunmasını istiyoruz. Bize böyle kağıtlar gelmesini istemiyoruz” dedi.

İHA