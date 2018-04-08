AÖF sınav yerleri öğrenme erişime açıldı mı? AÖF sınava giriş belgesi bekleniyor…

AÖF sınav tarihi adım adım yaklaşırken öğrencilerin AÖF sınav giriş yerleri konusunda merak seviyesi artıyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları yaklaşıyor. Peki, AÖF vize sınavları tam olarak hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş yerleri ve sınava giriş için gerekli belge için öğrenciler beklemede.

AÖF sınavı 14-15 Nisan’dan yapılacak. Yani tam bir hafta kaldı. Bu nedenle de AÖF'de öğrencileri sınav heyecanı sardı, AÖF vize sınavında ter dökecek olan öğrenciler sınavlara kısa bir süre kala AÖF sınav giriş belgeleri ve AÖF sınav giriş yerleri detaylarını araştırıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLADI MI?

AÖF sınav giriş yerleri ve belgeleri henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde sınav giriş belgelerinin ve sınav giriş yerlerinin internet üzerinden yayınlanması bekleniyor. AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise öne alındı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden belgenizi edinebilirsiniz…

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti