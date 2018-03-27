Apple, ilkbahar kayış koleksiyonunu sunuyor

Apple Watch
-Kot Mavisi, Limonata ve Ahududu Kırmızısı Spor Kordon
-Çizgili Siyah, Çizgili Mavi, Çizgili Gri ve Çizgili Pembe Naylon Örme Kordon
-Flash Işığı, Canlı Pembe, Su Yeşili ve Göl Mavisi Spor Loop
-Bahar Sarısı, Elektrik Mavisi ve Açık Pembe Klasik Tokalı Kayış
Apple Watch Nike+
Nike Spor Loop ayrı olarak satılacak. Nike Spor Kordon renklerine şu seçenekler katılıyor:
Toz Pembe/İnci Pembesi, Siyah/Beyaz ve Koyu Haki/Siyah Nike Spor Kordon
Siyah/Saf Platin, Parlak Kızıl/Siyah, Koyu Haki, Puslu Mavi ve İnci Pembesi Nike Spor Loop
Apple Watch Hermès
Single Tour Rallye ve Double Tour kayışlarda şimdi kontrast renklere sahip detaylar bulunuyor:
38 mm Indigo Double Tour, rouge H parlak kenar ve rouge H kontrastlı loop
38 mm Blanc Double Tour, rouge H parlak kenar ve rouge H kontrastlı loop
42 mm Indigo Single Tour Rallye, rouge H parlak kenar ve rouge H kontrastlı loop
42 mm Blanc Single Tour Rallye, rouge H parlak kenar ve rouge H kontrastlı loop