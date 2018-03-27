Apple, ilkbahar kayış koleksiyonunu sunuyor. Bu sezon yapılan güncellemeler arasında; net ve sade bir görünüm için beyazla renkleri bir araya getiren yeni çizgilere sahip Naylon Örme kordonlar, en yeni Nike koşu ayakkabılarının renklerine uyan özel Nike kordonlar için yeni bir renk bulunuyor.

Apple Watch -Kot Mavisi, Limonata ve Ahududu Kırmızısı Spor Kordon -Çizgili Siyah, Çizgili Mavi, Çizgili Gri ve Çizgili Pembe Naylon Örme Kordon -Flash Işığı, Canlı Pembe, Su Yeşili ve Göl Mavisi Spor Loop -Bahar Sarısı, Elektrik Mavisi ve Açık Pembe Klasik Tokalı Kayış Apple Watch Nike+ Nike Spor Loop ayrı olarak satılacak. Nike Spor Kordon renklerine şu seçenekler katılıyor: Toz Pembe/İnci Pembesi, Siyah/Beyaz ve Koyu Haki/Siyah Nike Spor Kordon Siyah/Saf Platin, Parlak Kızıl/Siyah, Koyu Haki, Puslu Mavi ve İnci Pembesi Nike Spor Loop Apple Watch Hermès Single Tour Rallye ve Double Tour kayışlarda şimdi kontrast renklere sahip detaylar bulunuyor: 38 mm Indigo Double Tour, rouge H parlak kenar ve rouge H kontrastlı loop 38 mm Blanc Double Tour, rouge H parlak kenar ve rouge H kontrastlı loop 42 mm Indigo Single Tour Rallye, rouge H parlak kenar ve rouge H kontrastlı loop 42 mm Blanc Single Tour Rallye, rouge H parlak kenar ve rouge H kontrastlı loop