Apple’dan okullarda kodlama eğitimine destek

Apple okullarda devreye aldığı Herkes Kodlama Yapabilir programı ile gençlerin program kodlama eğitimine destek vermeyi amaçlıyor.

Apple'da bu amaç için geliştirilmiş bir kodlama eğitimi programı devreye aldı ‘Everyone Can Code’ (Herkes kodlama yapabilir) Bu inisiyatifle herkesin kodlamayı öğrenmesi, yazması ve öğretmesi amaçlanıyor.

Dünya genelinde pek çok okul Everyone Can Code inisiyatifini benimsediğini açıklıyor.

Everyone Can Code programını Türkiye'nin önde gelen okulları da destekliyor.

Türkiye'den Everyone Can Code programını benimseyerek ECC300 inisiyatifi altında Swift ile eğitim veren okullar; Hisar Okulları, IELEV Okulları, Saint Joseph Lisesi, ENKA Adapazarı ve İstanbul Okulları, Amerikan Robert Koleji, Bahçeşehir Okulları, SEV İlköğretim Kurumları; Üsküdar Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji.

Hisar Okulları lise ve ortaokul düzeyinde “AP Computer Science Principles” derslerinde ve Technovation kulübünde öğrencilerine Swift ile uygulama geliştirme eğitimleri veriyor. Öğrenciler, geleceğin dünyasına hazırlanırken problem çözme, uygulama geliştirme ve girişimcilik konularında edindiği beceriler ile bir adım öne çıkıyor.

İELEV Okulları, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasında yer alan yerleşkelerinde Swift Playgrounds Learn to Code 1-2-3 içeriğini Bilişim Teknolojileri ortaokul ders müfredatına; Tynker, Kids Coding, Scratch gibi uygulamaları da ilkokul müfredatına entegre ederek kodlamayı öğretiyor. Swift ile kodlama çalışmaları, öğrencilerin problem çözme becerilerini, algoritmik düşünmeyi ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye olanak sağlıyor. ‘Herkes Kod Yazabilir' düşüncesiyle ilkokul öğrencileri de iPad ile kodlayarak Hour of Code etkinliklerinde yer alıyorlar.

Türkiye'deki İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde, lise hazırlık seviyesindeki tüm öğrencilere Swift Playgrounds ile kodlama dersleri sunuluyor. Bunun yanı sıra her seviyeden öğrenciye açık olan kodlama kulübünde Swift ve XCode ile uygulama geliştirme dersleri veriliyor ve çeşitli atölyeler düzenleniyor.

Adapazarı ENKA Okulları, anasınıfından liseye kadar dikey bir kodlama müfredatı sunarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Temel kodlama kavramlarını uygulama yaparak, disiplinler üstü bir yaklaşımla öğrenen öğrenciler, Swift Playgrounds ve Swift kullanarak bir profesyonel gibi kod yazmayı öğreniyorlar.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, öğrencilerin yaratıcı, üreten bireyler olmalarının gelecekteki yaşamlarında da fark yaratacağına inanıyor ve küçük yaştan itibaren geleceğin dili olan kodlamayı öğretiyor.