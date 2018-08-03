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Apple’ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Apple borsanın icadından bu yana tarihin en değerli şirketi oldu. iPhone Apple'ı 1 trilyon dolarlık yoluculuğunda zirveye taşırken bu yılın nisan-haziran döneminde geçen senenin aynı dönemine göre şirketin geliri yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara çıktı.

android-time 08:00 3 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Apple’ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
Apple borsanın icadından bu yana tarihin en değerli şirketi oldu. iPhone Apple'ı 1 trilyon dolarlık yoluculuğunda zirveye taşırken bu yılın nisan-haziran döneminde geçen senenin aynı dönemine göre şirketin geliri yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara çıktı.

New York borsasında dünü hisse başına 201,50 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 2,75 artışla TSİ 18.49’da 207,05 dolara kadar tırmandı.

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Bu sonuçla, resmi verilere göre piyasa değeri 1 trilyon dolara çıkan Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu.

Apple’ın salı günü açıklanan bilançosuna göre, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen senenin aynı dönemine göre şirketin geliri yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karı da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştı.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs 2010 yılında piyasaya sürülen iPhone 4'ü tanıtıyor. Jobs 2012 yılında kanserden vefat etmişti. Fotoğraf/Reuters

Apple’ın kurucusu Steve Jobs 2010 yılında piyasaya sürülen iPhone 4’ü tanıtıyor. Jobs 2012 yılında kanserden vefat etmişti. Fotoğraf/Reuters

Ayrıca, söz konusu dönemde iPhone satışlarının yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışlarının da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştığı bildirilmişti.

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Apple’ın dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildiriye göre, şirketin 20 Temmuz itibarıyla 4 milyar 829 milyon 926 bin hissesi bulunuyor.

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Apple’ın eski hisse sayısına dayanan hisse başına 203,45 dolarlık seviyenin geçildiği saatte şirketin piyasa değerinin 1 trilyon dolara çıktı. AA

Son güncelleme: android-time 09:2603.08.2018
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