Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı

Dünya nefesini tuttu Apple'ın yeni iPhone'larını bekliyor. Cihazların resmi isimleri sızdı. Yeni cihazlar iPhoneXS, iPhoneXS Max, ve iPhone Xr olacak.

Apple California’daki merkezi Apple Park’ta Türkiye saati ile saat 20:00’da yeni cihazlarını tanıtacak.

All Things How isimli internet sitesinin haberine göre, Apple’ın internet sitesinin HTML sayfası incelendiğinde cihazların tanıtım sayfalarının linklerine ulaşıldı.

Ulaşılan bu linklerden apple.com/ adresinden sonra gelen uzantılarda telefonların isimlerinin olduğu ortaya çıktı. Bu isimler XS, XS Max ve Xr oldu.

Apple’ın çıkaracağı yeni saatin isminin de Apple Watch Series 4 olacağı ifade edildi.