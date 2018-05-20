Arabulucuyla uzlaşmaya işçiler isyan etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun işçi ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlıkların mahkemeden önce arabuluculuk yoluyla çözülmesinin işverenleri rahatlattığını belirtip işverenlere müjde vermesine işçilerden tepki geldi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “İşveren işçiyi tehdit ederek davadan vazgeçiriyor” dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun işçi ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlıkların mahkemeden önce arabuluculuk yoluyla çözülmesinin işverenleri rahatlattığını belirtip işverenlere müjde vermesine işçilerden tepki geldi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, arabuluculuk sisteminin işçilerin aleyhine olacağını en başından hükümete anlatıp karşı çıktıklarını ancak kimseye dinletemediklerini söyledi. Arslan, işverenlerin arabuluculuk sistemine hazırlıklı gelip işçileri tehdit ederek davalardan vazgeçirdiklerini bildirdi.

PATRONLARA MÜJDEYİ VERDİ

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un 74'üncü genel kurul konuşmasında işçilerin aleyhine işlemeye başlayan zorunlu arabuluculuk sistemini salonda bulunan binlerce işverene ‘müjde' olarak açıkladı. Kürsüden yaptığı konuşmada TOBB olarak istihdam maliyetlerinin düşürülmesi ve iş sağlığı, güvenliği mevzuatını işveren lehine (işçi aleyhine) değiştirilmesini sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi. Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık. Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler, haftalar içinde çözülüyor” dedi.

İŞÇİ TEHDİT EDİLİYOR

Gazetecilere verdiği geleneksel iftar yemeğinde konuşan Hak-İş Başkanı Arslan, düzenlemenin ilk gündeme geldiği dönemden itibaren endişelerini hükümete anlatmalarına rağmen işverenin istediği sistemin hayata geçirildiğini söyledi. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arabuluculuk sisteminin bu şekilde yasalaşmasına karşı çıktık. Uygulama başladı, işverenler arabulucuya hazırlıklı gelip işçileri tehdit ediyorlar. ‘Bu parayı aldın aldın, almadın kuruş alamazsın' diye baskı yapıyorlar. İşçi korkup hakettiğinin çok altındaki paraları kabul etmek zorunda kalıyor. Zorunlu arabuluculuğun işverenlerin lehine, işçinin aleyhine olacağını söylemiştik. Endişelerimizde haklı çıktık. Zorunlu yerine gönüllü olmamasının sıkıntılarını hissetmeye başladık. Rıfat Bey de bu başarısını ifade ediyor herhalde.”

50 BİN TAŞERON KADROYA ALINMADI

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, kamuda çalışan yaklaşık 900 bin taşeronun kadroya alındığını ancak 35 bini KİT'lerde olmak üzere toplam 50 bin taşeronun kadroya geçirilmediğini belirterek, “Beklentilerimiz tam olarak karşılanmadı. Bu durumu eksiklik olarak görüyoruz ve eksikliğin giderileceğini düşünüyoruz” dedi. Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantılarına Türkiye'yi temsilen bu yıl ilk defa en büyük işçi sendikası Türk-İş'in yerine hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'in katılmasını da “normal” karşıladıklarını söyledi. Birden fazla konfederasyonun olduğu ülkelerde ILO toplantılarına her yıl dönüşümlü katılım sağlandığını ifade eden Arslan, “Bu yıl Türkiye'yi Memur-Sen temsil edecek, seneye de biz gitmek istiyoruz” dedi.