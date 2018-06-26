Doluda aracınız hasar görürse ne olacak?

Meteorolojiden ve sigorta şirketlerinden yapılan uyarılara göre bugün İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli ve Sakarya'da çok şiddetli bir yağış (dolu şeklinde) bekleniyor. Trafik sigortası dolu hasarını karşılamıyor. Devlet doğal afet ilan ederse hasarı kamu karşılayacak, kaskoda dolu teminatı yoksa vatandaşın hasarı sigorta şirketi tarafından karşılanmayacak.

İstanbul’da bugün şiddetli bir dolu yağışı bekleniyor. Sigorta şirketleri müşterilerine dün akşam uyarı mesajlarını atmaya başladı.

Sigorta Acentereli Derneği Başkanı Turusan Bağcı sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada trafik sigortasının dolu hasarını karşılamadığını ancak kaskosunda dolu teminatı da bulunan vatandaşların hasarlarının sigorta tarafından karşılanacağını söyledi.

‘DOLU TEMİNATI YOKSA HASARINIZ KARŞILANMAZ’

Bağcı, “Dolu ve sel felaketleri doğal afet ilan edilmediği sürece devlet tarafından karşılanmaz. Kaskonuzda dolu teminatı bulunmalıdır. Eğer yoksa hasarı kasko karşılamaz. Artık İstanbul'daki yağışlar ilginç bir durum haline geldi” açıklamasında bulundu.

‘BİLGİLENDİRME HASARI KARŞILAMAYI ETKİLEMEZ’

Vatandaşların kasko yaptırırken muafiyetsiz (sınırsız) kaskoyu tercih etmelerini öneren Bağcı, “Biz bugün yağacak doluya ilişkin vatandaşlarımıza sabahtan beri Whatsapp, e-posta ve kısa mesaj yolu ile bilgilendiriyoruz” dedi.

Sigorta şirketinin bilgilendirmesinin kaskonun hasarını karşılayıp karşılamayacağını etkilemediğini söyleyen Bağcı, “Aracınız hasar gördüğü zaman kaskolu araçlar servislerde önceliklidir. Kendi paranızla yaptırmak isteseniz de ustası zor bulunduğundan aylarca hasarlı bir şekilde dolaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİT TUTANAĞI TUTULMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri geçtiğimiz aylarda yaşanan sel ve doludan dolayı zarar gören araçlar için hasar tespit tutanakları tutmuştu. Dolu zararları itfaiyede tutulan zabıtların ardından devlet tarafından karşılanmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLARIN 3'TE BİRİNDE KASKO VAR



Türkiye’deki 16 milyon otomobil ve hafif ticari aracın yaklaşık 5 milyon adedinde kasko sigortasının bulunuyor. Yetkililer Türkiye genelinde yüzde 30 civarında olan kaskolu araç oranının İstanbul’da yüzde 58’e kadar çıktığını belirtiyor.

PEKİ NASIL ÖNLEMLER ALINABİLİR



Kimi vatandaş sel ve dolu felaketlerinden dolayı aracını kapalı ortamda muhafaza ederken kimiside böyle bir olanağı olmadığından dolayı dolu felaketine karşı aracını battaniye, yorgan tarzı ürünlerle koruma altına alıyor.