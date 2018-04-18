Araplar ‘göze’ geldi

Araplar saç ekiminden sonra göz ameliyatları için de Türkiye'nin yolunu tuttu. İstanbul ve Ankara'daki göz hastanelerindeki Arap müşteri sayısı her geçen gün artıyor. KDV'lerini geri alabilmeleri ve fiyat avantajı sayesinde göz çizdirme ve göz estetiği ameliyatlarında Arapların tercihi Türkiye oluyor.

Türkiye son günlerde göz estetiği konusunda Arap ve Iraklı vatandaşların akınına uğradı. Şöyle ki eskiden saç ekimi için gelen yabancılar şimdilerde ise hem göz estetiği için hemde gözlük takmamak için ameliyat olmaya geliyor. Turistler bu ameliyatları genellikle İstanbul ve Ankara’da yer alan hastahanelerde gerçekleştiriyor

Daha önce Türkiye'ye gezmek için gelen Arap ve Iraklı turistler şimdilerde ise göz estetiği veya göz ameliyatları için geliyor. Uzmanlar son aylarda bu yoğunluğun ise gittikçe arttığını belirtti. Şöyle ki İstanbul ve Ankara’daki bazı hastanelerde gelen hasta sayısı 30 gün içerisinde 60’ı geçti. Gerçekleşen bu yoğunluğun sebebini ise yetkililer; son teknolojiyle donatılan hastanelere, uzman sağlık ekiplerinin becerilerine ve ekonomik tedavi imkânlarının daha elverişli olduğuna bağlıyor.

“BİZE GÜVENİYORLAR”

Türkiye'nin Arap ve Irak’tan gelen hastaların birinci tercihi olduğunu söyleyen Dünyagöz Hastaneler Grubuz Ankara Bölge Direktörü Hüseyin Kılavuz sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Son aylarda Arap ve Iraklı hasta sayımızda bir artış var. Arap ve Iraklı hastaların Türkiye'yi tercih etmesinin en büyük sebebi güven duymalarıdır. Bu güven hekim kalitesi ve en gelişmiş tıp teknolojilerinin ülkemizde kullanılmasından kaynaklanıyor. Hasta amaçlı gelen Arap ve Iraklı turistlerin kişi başına minimum 2 bin dolarlık döviz bırakıyor.” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR DAHA AVANTAJLI

Gelen hastaların 3 önemli faktöre dikkat ettiğini belirten Kılavuz “Hastaların Türkiye’yi tercih etmesini sağlayan birincisi faktör teknolojik üstünlük; ikincisi, gittikleri hastanenin genel hizmet açısından kalitesi; üçüncüsü ise uygulanan fiyatların daha avantajlı olduğunu görmeleridir.” dedi.

HASTALARIN SAYISINDA YAZ AYLARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Yaz aylarında Arap ve Suriyeli vatandaşların göz hastalıkları konusunda daha fazla rağbet gördüğünü belirten Göz Nurunu Koruma Vakfı, Bayrampaşa Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yeniad sozcu.com.tr’ye açıklamasında,” Zamana eşit oranda dağılmış Arap ve Suriyeli hastalarımız var. Yaz aylarında yaşadığımız yüksek orandaki Arap ve Suriyeli hasta artışını bu yaz da bekliyoruz.” dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÖZ ESTETİĞİ

Yurt dışından gelen vatandaşların özellikle göz estetiği ve gözlüksüz hayatı sağlayan operasyonları tercih ettiğini söyleyen Doç. Dr. Barış Yeniad,” Özellikle Retina hastalıkları, gözlüksüz hayatı sağlayan operasyonlar ve göz estetiği konularında hizmet almak için hastane ve şubelerimize gelmeyi tercih ediyorlar.” dedi.