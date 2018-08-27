Araplar Ordu’dan fındık bahçesi satın aldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda akın eden Arap turistler, Ordu'da gayrimenkul alımını sürdürürken ilk kez fındık bahçesi satışı yapıldı.

Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelip, 4 yıldır yoğun olarak Ordu’yu ziyaret eden Arap turistlerden bazıları, şehirde konut satın alarak yaz mevsimini burada geçiriyor. Özellikle yaz aylarında kente gelen Arap turistlerin en fazla Kabadüz’e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı’ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’nı ziyaret ettiği belirtildi. Arap turistler tarafından konutun daha çok Fatsa ve Ünye ilçelerinden satın alındığı kaydedildi.

TOPLAM 13 BİN METREKARE GAYRİMENKUL

Ordu’da 2015, 2016 ve 2017 Tapu Kadastro kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu. Yine bu süre içerisinde 2 Kuveyt uyruklu kişi ise toplam 95 metrelik gayrimenkul satın alımı yaptı.

11 DÖNÜMLÜK FINDIK BAHÇESİ

Gayrimenkul satışının ardından ilk kez fındık bahçesi satışı gerçekleştirildi. İsmi açıklanmayan Suudi Arabistan uyruklu bir kişi Ünye'nin Gölevi mevkisinden yaklaşık 11 dönümlük fındık bahçesini satın aldı. Söz konusu kişinin bu mevkiden bir ev satın aldığı, evin yanında bulunan 10 bin 842 metrekare fındıklığı da satın alarak fındık yetiştiriciliği yapacağı öğrenildi.

İHA