Arçelik Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Arçelik, Türkiye’den Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde yer alan tek sanayi şirketi oldu.

Sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten Arçelik, bu yıl da Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne (DJSI) giren tek Türk sanayi şirketi oldu.

Şirketler yönetim, finansman faaliyetleri, etik konular, değer zincirindeki çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri ile insan ve çalışan hakları gibi başlıklar altında değerlendiriliyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bu yıl dünyanın en büyükleri arasında yer alan 1000'e yakın şirket değerlendirildi.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın' vizyonu kapsamında tüm paydaşları için değer yaratmaya devam ettiklerini vurgulayan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, “Arçelik olarak küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 10'uncusunu yayımladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzda da belirttiğimiz gibi hem gelecek nesiller hem de rekabet gücümüzü korumak için kaynakların verimli kullanımına ve döngüsel ekonomiye odaklanıyor, sera gazı salımlarımızı en düşük seviyeye indiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda sürdürülebilirlik odaklı kurumların performanslarını küresel olarak takip eden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Kategorisi'ne geçtiğimiz yıldan sonra ikinci kez girmenin gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirme konusundaki istikrarımızı tescil eden ve şirketimizin uluslararası itibarına katkı yapacak bu önemli başarıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürmek önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

ARÇELİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NA ÖDÜL

Arçelik 10'uncu Sürdürülebilirlik Raporu ile Amerikan İletişimciler Derneği (LACP- League of American Communications Professionals) tarafından Golden Awards-Altın Ödül'e layık görüldü. Rapora göre Türkiye operasyonlarında üretimden kaynaklı sera gazı emisyonları baz yıl kabul edilen 2010'a göre yüzde 50 oranında azaltıldı.

2017 yılında 235 enerji verimliliği projesi ile yıllık 112.306 GJ enerji tasarrufu sağlanırken, sera gazı salımı 10.892 ton CO2e azaltıldı. Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarında 2012 baz yılına göre ürün başına su çekimi %36, ürün başına enerji tüketimi ise 2010 baz yılına göre %40,7 oranında azaldı.