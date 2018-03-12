Arçelik ve Vestel hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama A.Ş ve Vestel Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, Vestel Ticaret AŞ ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.02.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Arçelik Pazarlama A.Ş ve Vestel Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-04/49-M sayı ile karar verdi.