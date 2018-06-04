Arçelik’ten döngüsel ekonomi için çözümler

10’uncu Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan Arçelik, döngüsel ekonominin önemli bir parçası olan geri dönüşüm ve kaynak verimliliği konusunda öncü projelere imza attı.

Şirket, geliştirdiği patentli teknolojisi sayesinde 12 milyon pet şişeyi geri dönüştürerek çamaşır makinesi kazanı üretiminde kullandı.Kullanım ömrünü doldurmuş eski ürünlere ikinci bir hayat veren Arçelik, kendi geri dönüşüm tesislerinden elde ettiği plastiklerle ürettiği elektrik süpürgesiyle de Avrupa'da bu alanda önemli bir ödüle layık görüldü. Şirket böylece çevreyi tehdit eden atıkların azaltılmasını ve yeniden ekonomiye kazandırılmalarını sağlıyor.

Sürdürülebilirlik alanında küresel başarılara imza atan Arçelik, enerji ve su verimliliğinden, sorumlu üretim ve tüketime, atık yönetiminden geri dönüşüme tüm operasyonlarında kaynak verimliliğine odaklanıyor. 10'uncu Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan Arçelik, Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarında ürün başına su çekimini, temel yıl olarak belirlediği 2012'ye göre %36 oranında azalttı, 2020 hedefini yüzde 38'e yükseltti. Yine Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarında ürün başına enerji tüketimini ise, 2010 yılından bu yana %40,7 oranında azalttı. Hedef, 2020 yılına kadar ürün başına enerji tüketimini yüzde 45 oranında azaltmak.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAZANI YAPILDI

Dünyanın geleceği için doğal kaynakları korumaya öncelik veren Arçelik, geliştirdiği inovatif teknolojilerle çevreyi tehdit eden atıklar konusunda da önemli gelişmeler sağlıyor. Çamaşır makinelerinin kazanlarındaki plastiklerin içerisinde geri dönüştürülmüş PET şişeleri kullanan Arçelik, patentli teknolojisi sayesinde 12 milyon PET şişenin geri dönüşümünü sağladı. 2018'de de projenin yaygınlaştırılmasıyla 25 milyon PET şişenin geri dönüştürülmesi, 1.700 hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNE ÖDÜL

Arçelik'in atıkların ekonomiye geri kazandırılması konusundaki bir başka başarılı çalışması da yeni ürettiği elektrik süpürgesi. Türkiye'de kendi Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) geri dönüşüm tesisi olan ilk ve tek sanayi şirketi olan Arçelik, elektrik süpürgesinde geri dönüşüm tesislerinden çıkan atık plastikleri kullandı. Plastiklerinin yüzde 90'ı geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu elektrik süpürgesiyle Avrupa'da “Yılın Geri Dönüşüm Tüketici Yaşam Tarzı Ürünü Ödülü”ne layık görüldü.

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilirliğin evlerimizde başladığına inanıyor, inovatif teknolojilerle, yüksek kalitede çevre dostu ürünler geliştiriyoruz. Başarılı atık yönetimi ile çevreyi tehdit eden atıkların azaltılmasını ve yeniden ekonomiye kazandırılmalarını sağlıyoruz. Bu yıl Dünya Çevre Gününde de “Plastik Kirlilikle Mücadele” konusunda farkındalık artırılması hedefleniyor.Dünyada dakikada 1 milyon PET şişe tüketiliyor. Bir PET şişenin doğada çözünmesi ise ortalama 400 yıl alıyor. Biz de PET şişeleri geri dönüştürerek elde ettiğimiz plastikle çamaşır makinesi kazanı üreterek çevreyi tehdit eden atık sorunuyla mücadelenin bir parçası olduk” dedi.