Arçelik’ten Grion Ankastre Serisi

Türkiye’nin markası olan Arçelik, “Her gün özel, her gün paylaşmaya değer” sloganıyla özel bir seri hazırladı. Arçelik Grion Ankastre Serisi, en yeni teknolojilerinin yanında gri şık tasarımı, fonksiyonel kullanımı ve mutfağa uyumu ile de dikkat çekiyor.

Üst segment ürünlerden oluşan Grion Ankastre Serisi, mutfakta daha fazla zaman geçirme isteği uyandıran gri cam yüzeyli şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Grion Ankastre Serisi, yenilikçi teknolojisiyle fark yaratan Buharlı Fırın, Kompakt Kombi Fırın, Sıcak Tutma Çekmecesi, Davlumbaz, Aspiratör, Ocak, Buzdolabı, Bulaşık Makinesi ve Kahve Makinesi ile geniş bir aile.

YİYECEKLERİN BESİN DEĞERİNİ KORUYOR

Grion Ankastre Serisinde yer alan Buharlı fırın; tam buharlı, yarı buharlı ve geleneksel pişirme olmak üzere 3 ayrı pişirme seçeneği ile profesyonel şefleri mutfağınıza getiriyor. Yiyeceklerin besin değerini koruyarak doğal tadında pişiren 20 programlı fırın, buharla kendi kendini temizleme özelliğiyle de ayrıcalıklı. Serideki Sıcak Tutma Çekmecesi yemekleri, tabak ve bardakları sıcak servis etme imkanı sunarak eşsiz bir konfor sağlıyor. No frost buzdolabı; en geniş boyutta ve iç hacimde A++ enerji seviyesi ile geniş ailelere uygun. Grion serisi, çekirdekten fincana kahve keyfi sunan 30 farklı programa sahip kahve makinesi ile de özel. 14 kişilik yıkama kapasiteli bulaşık makinesi, Mikrodalga destekli pişirme yapan Kompakt Fırın, sessiz duvar ya da ad tipi Davlumbaz, 9 kademe ile istenilen sıcaklık ayarı yapılabilen gazlı ocak Grion Ankastre Serisinde yer alan diğer ürünler.