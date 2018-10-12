Arda Turan’ın piyasa değeri ne kadar?

Bir zamanlar yaptığı asistler ile göğsümüzü kabartan, Nou Camp'ta tribünlerin adını söylediği Arda Turan'ın ismi şu sıralar silahlar, mekan kavgaları ve hastane baskınları ile anılıyor. Turan kariyerinde de düşüş noktasında... Barcelona'nın adına 41 milyon euro ödediği Arda'nın şu anki piyasa değeri 4 milyon euro...

Şarkıcı Berkay ile bir mekanda ettiği kavgadan sonra Berkay'ın gittiği hastaneye silahla giden ve burada silahı ateşleyen Arda Turan kariyerinde düşüş yaşıyor. Transfermarkt verilerine göre Arda için piyasada biçilen bonservis değeri şu anlık 4 milyon euro. Arda için Barcelona, Atletico Madrid kulübüne 35 milyon euro ödemişti. Bonuslarla birlikte bonservis bedeli 41 milyon euro olmuştu. Arda Turan adına en yüksek bedelle bonservis ödenen Türk futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Fakat kariyerinde bir düşüş noktasında. İşte Transfermarkt verilerine göre Arda Turan'ın profesyonel olduğu 2005-2006 sezonundan bu yana piyasa değeri. İLGİLİ HABER Arda Turan tarafından darp edilen Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneden ilk fotoğraf!

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