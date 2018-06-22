Arife günü kartlara hücum ettik

Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru Ramazan Bayramı arife gününde 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi. Geçen yıl 1,8 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl %39 artışla 2,5 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Ramazan Bayramı'nda toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetleri açıklandı. Daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru Ramazan Bayramı arife gününde 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi. Geçen yıl ise 1,8 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl %39 artışla 2,5 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Ramazan Bayramı’nda toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru Ramazan Bayramı arife gününde 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi. Geçen yıl 1,8 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl %39 artışla 2,5 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Ramazan Bayramı’nda toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Bankalararası Kart Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, bu yıl Ramazan Bayramı’nda Babalar Günü’nün de aynı döneme denk gelmesiyle birlikte en fazla kartlı ödeme artışı sağlık ürünleri/kozmetik, giyim ve elektronik eşya sektörlerinde gerçekleşti. Arife gününde ise bankalararası kartlı işlem trafiğinde daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi.

GIDA SEPET TUTARI 91 TL OLDU

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı Ramazan Bayramı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 16 Mayıs – 13 Haziran döneminde kartlarla toplam 64,8 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 55,3 milyar TL olan tutarın bu yıl yüzde 17 artış gösterdiği görüldü. Ramazan ayı boyunca kartlı ödemelerin 4’te 1’ini gıda harcamaları oluştururken, gıda alışverişlerinde ortalama kartlı ödeme tutarı 91 TL oldu.

İŞLEM REKORU YENİLENDİ

Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru Ramazan Bayramı arife gününde 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi. Perşembe günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken, en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 15.43 oldu. Geçen yıl 1,8 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl %39 artışla 2,5 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Ramazan Bayramı’nda toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA 5.4 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

14-17 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde kartlarla 5,4 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin 2,7 milyar TL’si yani yüzde 50’si market ve AVM, giyim ve aksesuar ve akaryakıt istasyonları sektörlerinde gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market ve AVM sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluşturdu. Bu sektörleri yüzde 15’le giyim ve aksesuar, yüzde 14’le akaryakıt istasyonları sektörü izledi. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8’ini ve çeşitli gıda sektörüyse yüzde 7’sini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

EN FAZLA KARTLI ÖDEME SAĞLIK, KOZMETİK ,GİYİM SEKTÖRLERİNDE YAŞANDI

Bu yıl Ramazan Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Ramazan Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırıldığında; Babalar Günü’nün de bayrama denk gelmesinin etkisiyle en fazla artışın yüzde 48’le sağlık ürünleri/kozmetik, yüzde 45’le giyim ve aksesuar ve yüzde 38’le elektronik eşya sektörlerinde gerçekleştiği görüldü. Akaryakıt istasyonları yüzde 35 ve yemek sektörü yüzde 31 artışla, geçen yıla göre an fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.