Arjantin bakanlık sayısını 19’dan 10’a indirdi

Faizlerin yüzde 60'a çıktığı Arjantin kemer sıkma politikası kapsamında bakanlık sayısını 19'dan 10'a indirdi.

Arjantin, kemer sıkma politikası çerçevesinde 19 olan bakanlık sayısını 10’a indirdi. Hazine Bakanı Nicolas Dujovne’nin ünvanı Ekonomi Bakanı olarak değiştirildi.

Mevcut kabinedeki bakanların çoğu görevlerini bakan olarak değil, yardımcı olarak sürdürecekler. Kabine Şefi Marcos Pena görevini sürdürürken, Modernizasyon Bakanı Andres Ibarra Kabine Şefi Yardımcısı olarak atandı.

Çalışma Bakanı Jorge Triaca ve Tarım Bakanı Luis Etchevehere de bundan sonra Üretim Bakanı Dante Sica’nın yardımcılıklarını yapacaklar.

Maliye Bakanı Nicolas Dujovne, Haziran ayında varılan anlaşma uyarınca IMF ile ödemenin hızlandırılması konusunda görüşmelere bugün Washington’da başlayacak. Bazı analistler, önlemlerin açıklanmasından sonra yüzde 3.14 değer kaybı gören pesonun, bu sürede daha fazla zayıflayabileceği görüşündeler.

Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri Macri, bütçeyi dengelemek için uzun vadeli önlemler almanın, ülkede onlarca yıldır tekrarlanan ekonomik sarsıntılara son vermenin tek yolu olduğunu söyledi.

Televizyondan dün yaptığı konuşmada Macri, “Bu sadece yeni bir kriz değildir. Bu artık son perde olmalıdır” dedi.

Dujovne de, harcama kısıntılarının gelecek yılın bütçesinin dengelenmesi için gereken tasarrufun yarısını karşılayacağını söyledi.

Tarım ürünleri dahil olmak üzere, temel ürünlerin ihracatında, bundan böyle tüm gelirler dolar başına 4 peso ihracat vergisine tabi olacak. Diğer ürünlerde ise bu vergi dolar başına 3 peso olacak.

Yeni vergiler yüzünden, dünyanın en büyük soya unu, soya yağı ihracatçısı ve önde gelen çiğ soya üreticisi olan Arjantin’den yapılan uluslararası sevkiyatta gecikmeler olması mümkün. Çünkü çiftçiler ve ihracat şirketleri ürünlerini satmak için kurun en avantajlı olduğu dönemi kollayacaklar.

Arjantin hükümeti vergilerin gelecek yıl 432.812 milyar peso (11.39 milyar dolar) gelir getirmesini bekliyor. Bu, ülke GSYH’sının yaklaşık yüzde 2.3’üne denk geliyor. “Kazandığımızdan fazlasını harcayamayız” diyen Macri, yüzde 30’un üzerindeki enflasyondan dolayı yoksulluğun artacağı uyarısı yaptı ve vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.

TÜRKİYE'DE BAKANLIKLARI AZALTTI Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye'deki bakanlıkların sayısı da 26'dan 16'ya indirilmişti. Örneğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'na bağlanırken Ekonomi Bakanlığı kaldırılıp Hazine ve Maliye Bakanlığı kuruldu.

DHA-SOZCU.COM.TR- REUTERS