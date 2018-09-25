Arjantin Merkez Bankası’nda istifa

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye istifasını verdi.

Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) kaynak temini için görüşmeler yürüten Arjantin’in merkez bankası başkanı kişisel sebeplerden dolayı istifa etti.

Beklenmedik istifanın ardından Arjantin pesosu seans açılışında yüzde 4.7 değer yitirdi.

İstifa eden başkan Luis Caputo göreve Haziran ayında gelmişti. Caputo’dan önceki başkan da bu yıl içinde istifa etmişti.

Caputo yerine ekonomi politikaları eski sekreteri Guido Sandleris atandı.

Arjantin hükümeti IMF’den 50 milyar dolar kredi almak için görüşme yürütüyor.

Resesyon halindeki Arjantin ekonomisi yüksek faiz oranlarının yarattığı baskı altında bulunuyor. Para birimi peso ise bu yıl dolar karşısında yüzde 50’ye yakın değer yitirdi.

REUTERS