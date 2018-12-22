‘Arsa değil, ülke güvenliği satılıyor’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, askeri fabrika özelleştirmesini eleştirdi. Özkoç, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Sakarya’daki askeri fabrikanın BMC firmasına satılabilmesi için önce kamuoyundan gizli hazırlık yapılıp sonra da Cumhurbaşkanı kararıyla ihaleye açıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri fabrikanın özelleştirmeye açılması büyük tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, fabrikanın BMC firmasına satılabilmesi için önce kamuoyundan gizli hazırlık yapılıp sonra da Cumhurbaşkanlığı kararıyla ihale açıldığını belirtirken, “Satılan basit bir arsa ya da arazi değildir, ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı satışa çıkarılmıştır” dedi.

Özkoç, özelleştirilmek istenen fabrikanın Türkiye'nin tank üreten tek fabrikası olduğunu, ordunun elindeki tüm tank ve zırhlı muharebe araçlarının bu fabrikada üretildiğini söyledi. En son TSK'nın sınırdaki IŞİD operasyonu ve Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu sırasında kullandığı fırtına obüslerinin de bu fabrikada üretildiğine dikkat çeken Özkoç, bu kadar kritik öneme sahip fabrikanın önceden tasarlanmış bir amaç için satıldığı iddiasında bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

ÖNCE TABELA DEĞİŞTİ

“Askeri fabrikanın satışı öyle bir gecede verilmiş bir karar değil. Cumhurbaşkanı'nın, KHK'larla, tek başına, adım adım planladığı bir süreç. İlk adımda OHAL KHK'sıyla Tank Palet Fabrikası 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı olmaktan çıkarıldı ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlandı. Yani komutanlık ve kışla ifadeleri tabeladan silindi, 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. İkinci adımda Altay Tankı ihalesi oldu. Tankın seri üretimi, prototipi hazırlayan Otokar'a verilmedi ve herkesçe sürpriz görülerek Ethem Sancak'a ait BMC firmasına ihale edildi. 9 Kasım 2018'de sözleşme imzalandı. Ve son adımda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Ülkemizin milli güvenliğinde ciddi zafiyet doğurabilecek askeri dev bir tesis sanki kamuya ait basit bir arsa ya da arazi satılıyormuş gibi bir gecede ansızın satışa çıkarıldı.”

25 YILA İPOTEK KOYACAKLAR

Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünün dahi alınmadığını savunan Engin Özkoç, “İktidardan devrileceğini gören AKP, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek 25 yılına ipotek koymak istiyor. Bu kadar stratejik bir sektörde tekeli yandaşa veriyor ki devlet, AKP iktidar olmasa bile, AKP'nin ekonomik ayağı olarak çalışan bu şirketlere mecbur kalsın” dedi.

Altay Tankı ihalesi de etkilenir

Askeri fabrikanın BMC firması için özelleştirmeye açılmasının, milli Altay Tankı Projesi yarışına girip kaybeden firmalar için büyük bir haksız rekabete yol açtığı da iddia ediliyor. Proje için yarışan başta Otokoç firması olmak üzere BMC'nin rakiplerinden hiçbirinin altyapısı ve tesisleri hazır askeri fabrikanın ileride kendilerine tahsis edilebileceğini hayal dahi edemeyeceklerini belirten uzmanlar, böyle bir devrin yapılması halinde Altay Tankı ihalesine gölge düşmüş olacağını ileri sürdüler.